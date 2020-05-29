Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 378,5 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 376,6 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.536 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.725,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının ons fiyatının değer kazandığını söyledi.

Bugün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalarda bulunmasının beklendiği basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 378 lira 28 kuruşken satışı ise 378 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 613 lira satış fiyatı 621 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.720.31 dolar

Satış: 1.720,50 dolar

Gram

Alış: 378,28 lira

Satış: 378,80 lira

Çeyrek

Alış: 613,57 lira

Satış: 621,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.504,00 lira

Satış: 2.536,00 lira