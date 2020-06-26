Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 388,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 388,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 388,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.763 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 388 lira 28 kuruşken satışı ise 388 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 619 lira satış fiyatı 637 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 26 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.763,31 dolar

Satış: 1.763,50 dolar

Gram

Alış: 388,28 lira

Satış: 388,80 lira

Çeyrek

Alış: 619,57 lira

Satış: 637,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.543,00 lira

Satış: 2605,00 lira