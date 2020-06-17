Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 380,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci adımlara devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma ve Coid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 380 lira 28 kuruşken satışı ise 380 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 611 lira satış fiyatı 624 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.729,31 dolar

Satış: 1.729,50 dolar

Gram

Alış: 380,28 lira

Satış: 380,80 lira

Çeyrek

Alış: 611,57 lira

Satış: 624,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.488,00 lira

Satış: 2.546,00 lira