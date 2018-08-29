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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "yerli ve milli"ye genelgeli teşvik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hayata geçirilecek projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının tercih edilmesiyle ilgili genelge yayınladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından &quot;yerli ve milli&quot;ye genelgeli teşvik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli ve milli ürünlerin kullanımı için harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan genelge, 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderildi. Genelgede, ileriki dönemde yaşama geçirilecek projelerde yerli ve milli ürünler tercih edilmesi istendi.

Buna göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi" amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bu kapsamda, "Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesine" uyulması gerektiği vurgulanan genelgede, "Öncelikli olarak ülkemizde üretilen ürünlerin tercih edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim" denildi.

Bakan Kurum, daha önce Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli, milli ürün, genelge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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