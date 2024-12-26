Çevre Bakanlığı'ndan müteahhit yeterlilik kriterlerine düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğe göre, müteahhitlerin mali yeterlik kıstasları yüzde 50 oranında artırılacak. Böylece müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde işleri almaları disipline bağlanmış olacak.

Yönetmeliğe göre, yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğünde yüzde 15 civarında azaltmaya gidilecek ve iş alabilme kriterlerinde "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.

Düzenlemeyle ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek, yeşil dönüşüm teşvik edilecek.