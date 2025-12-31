Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini belirtti.

Yılmaz karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."