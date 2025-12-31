Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 31.12.2025 14:44

Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin, "Bu yaklaşım enflasyonu 2026’da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini belirtti.

Yılmaz karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."

2026’da vergi ve harç artışı yüzde 25,49 yerine 18,95 olacak
2026’da vergi ve harç artışı yüzde 25,49 yerine 18,95 olacak

Cevdet Yılmaz Vergi
PTT 2026'da dağıtım hızı ve iade süreçleri için yeni yatırımlara odaklanacak
