Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.12.2025 14:11

Bakan Uraloğlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşların bütçesini gözeterek güncellediklerini belirterek, "Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık." dedi.

Bakan Uraloğlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçların yeniden değerleme oranının altında tutulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık. Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel işbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ham çelik üretimi kasımda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
PTT 2026'da dağıtım hızı ve iade süreçleri için yeni yatırımlara odaklanacak
14:49
Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı
15:03
Cevdet Yılmaz'dan çeşitli vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin açıklama
14:54
Devlet Bahçeli: SDG/YPG'nin 10 Mart Mutabakatı'nın bir parçası olması herkesin ortak menfaati
14:11
TDT Genel Sekreteri: Türk Dünyası küresel görünürlüğünü daha da artıracak
15:14
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
Konya'da obruk tehlikesine karşı AB destekli proje
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ