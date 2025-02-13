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Ekonomi
AA 13.02.2025 17:26

Cevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşme, dezenflasyon sürecine destek veriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ettiğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşme, dezenflasyon sürecine destek veriyor

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır." ifadesini kullanan Yılmaz, cari işlemler dengesinin 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesinin beklendiğini, dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin geçen yıl toplam 377 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, geçen yıl hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşmasının ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşmasının, turizm ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğuna işaret etti.

Cevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşme, dezenflasyon sürecine destek veriyor

"Ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır.

Cari işlemler dengesi 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1’in altına inmesi beklenmektedir. Dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artış, cari açığın daralmasında belirleyici olmuştur. Nitekim mal ve hizmet ihracatı gelirleri 2024 yılında toplamda 377 milyar doları aşmıştır.

2024 yılında hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşması ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşması, turizm ve hizmet sektörlerimizin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koymaktadır.

2024 yılında cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedilmiş, rezervlerimiz 2024 yılında artmıştır. Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir.

Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır.

2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.

Dış dengede sağlanan bu iyileşme, 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarımıza destek vermeye devam edecektir". 

 

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