Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 333 milyon dolara çıktı

Ege İhracatçı Birliklerinde yapılan yazılı açıklamaya göre, üretim ve ihracatta dünya lideri olunan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 1 Eylül 2023-7 Nisan 2024 döneminde 2022-2023 sezonuna göre miktar bazında yüzde 3'lük azalışa rağmen gelir bazında yüzde 25'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ortalama ihraç fiyatının yüzde 29 arttığını belirtti.

Bu sezon çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 200 bin tonu, döviz getirisinde de 500 milyon doları aşmayı hedeflediklerini kaydeden Işık, "Türkiye'deki bağ alanları 1 milyon 150 bin dönüme ulaştı. Çekirdeksiz kuru üzüm rekoltemiz 100 bin ton seviyelerinden 300 bin tona ulaştı. Bu başarıyı Tarım ve Orman Bakanlığımız ihracatçılarımız, üreticilerimiz, üniversitelerimiz, araştırma enstitülerimiz ortak hareket ederek yakaladık. Çekirdeksiz kuru üzümde iklim değişikliğini de dikkate alarak, modern üretim tekniklerini uygulayarak liderliğimizi sürdürecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.

Işık, bu sezon en fazla kuru üzüm ihracatının 76 milyon dolarlık tutarla İngiltere'ye gerçekleştiğini aktardı.

Açıklamada, İngiltere'ye kuru üzüm ihracatında yüzde 22'lik artış yakalandığı, İngiltere'yi Hollanda ve Almanya'nın takip ettiği ifade edilerek Avustralya, Japonya ve Kanada'ya da kuru üzüm ihracatında rekor artışın yaşandığı belirtildi.