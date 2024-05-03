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Ekonomi
AA 03.05.2024 09:31

ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu başlıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonunun yarın başlayacağı duyuruldu.

ÇAYKUR'da 2024 yaş çay sezonu başlıyor

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay bahçelerinin yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra hasat işleminin başlaması gerektiği vurgulandı.

Yabancı otların çayın özeliklerini yok ettiği, aroması bozulan çay içildiğinde ise damak tadını etkilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damak tadımız bozulmadan 100. yıla yakışır bir hasat gerçekleştirelim. Kalitenin bahçeden başladığını biliyoruz. Özellikle de çay hasadını imkanlar ölçüsünde aile içerisinde yapmaya özen gösterelim. İşçi ile hasat yapmak zorunda kalırsak temiz ve odunsu kısma kadar yani derinden toplatmayalım. Hem bitkiye hem kendimize hem kaliteye zarar verdiğimizi unutmayalım."

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