Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerindeki üreticiler son çay hasadını bitirdi. 19 Mayıs'ta başlayan çay alım kampanyası 3'üncü sürgün ile tamamlanacak. Geç olgunlaşan çay hasadı için yüksek kesimlerde son günler yaşanıyor. ÇAYKUR da randevulu sistem ile alımlara devam ediyor.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, mayıs ayında 247 bin ton yaş çay aldıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"İkinci sürgünde 272 bin ton çay almıştık, bu sürgünde de şu anda 215 bin ton aldık. Alımlarımız devam ediyor. Toplamda 735 bin ton çay almış olduk devam ediyor."

Çapalama şartı

Son hasadın ardından üreticiler, kaliteli ürün için onda bir oranında budama işlemi yapacak. ÇAYKUR da budamadan sonra çapalama şartı getirmeye hazırlanıyor.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, "Sadece kesmeyle değil aynı zamanda çapalaması, kazınması şartı olacak. Hem toprağın havalanması hem de kalitenin, verimin artması anlamında böyle bir şartımız olacak" dedi.

Çay işletmeleri, yıl başından bu yana piyasaya 105 bin ton kuru çay sürdü.

Haber: Meryem Şişman