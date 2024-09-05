Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.09.2024 21:39

ÇAYKUR, randevulu yaş çay alım sistemine geçiyor

ÇAYKUR, 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceğini açıkladı.

ÇAYKUR, randevulu yaş çay alım sistemine geçiyor

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının 15 Ağustos'ta başladığı, alımların kapasite sınırlarını aşarak devam ettiği belirtildi.

Bu süreçte tüm üretim, personel ve donanım imkanları en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, "Kıymetli üreticilerimizin alın teri olan ürünlerin alınıp işlemesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle 7 Eylül Cumartesi günü randevulu alım süreci başlatılacak. Tüm yaş çay fabrikalarımız bu yönde hazırlamış oldukları planlamalarını sizlerle paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2024 yılı yaş çay döneminin son günlerine doğru yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin, ürünleri, kendileri hem de karşılığı olan değerleri ÇAYKUR'un garantisi altındadır. Yoğunluğa sebebiyet vermeyerek ve çayımızın en uygun bekleyeceği yerin bahçe olduğunu biliyoruz. Kurumumuzca açıklanacak programlara uyulduğu takdirde bu süreci el birliği ile ve zarar görmeden atlatabileceğimizi tekrar ifade ediyoruz."

ETİKETLER
Çaykur Çay
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Hedefimiz sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Otomobilin çarptığı sürüdeki 12 koyun telef oldu
22:28
Bakan Bolat: Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımızdır
22:06
Beyaz Saray'dan Putin'e: Bizim seçimlerimiz hakkında konuşmayı bırak
21:53
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki "geniş çaplı" saldırılarında şu ana kadar 39 Filistinli öldü
21:56
Altun: Orta Vadeli Program’ın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum
21:09
Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar 13 eyalete ulaştırıldı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
Mısır'da Sisi'nin Türkiye ziyaretine yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ