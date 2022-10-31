Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÇAYKUR çay bedeli ödemelerine başladı
[Fotograf: AA]
ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eylül ayında alınan 128 bin 138 ton yaş çay karşılığı yaklaşık 830 milyon 383 bin liranın bugün üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Açıklamada, üreticilerin yaş çay bedellerini hesaplarından yarın çekebilecekleri kaydedildi.
Etiketler: Çaykur Tarım Üretimi
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