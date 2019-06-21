Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay bahçelerinin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama destekleriyle ilgili bilgi verdi.

Pakdemirli, destek ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilere budama desteği verdiklerini ifade eden Pakdemirli, "Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.

Kaynak: AA