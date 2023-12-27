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Ekonomi
TRT Haber 27.12.2023 05:56

Çalışan emekliye 5 bin lira ödeme takvimini SGK açıklayacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıkları tamamladı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek.

Çalışan emekliye 5 bin lira ödeme takvimini SGK açıklayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan talimat verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti.

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesiyle ilgili hummalı çalışma devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara 10 kat ceza verilecek

Meclis'te görüşmeleri devam eden Kanun teklifiyle ayrıca, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam ettirilecek. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satanların cezası 10 kat artırılacak.

Sosyal medyada içerik üretenlere ilişkin vergi düzenlemesinin de kapsamı genişletilecek.

Kanun teklifinin tümünün bugün yapılacak görüşmelerde kabul edilmesi bekleniyor.
 

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