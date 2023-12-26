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Ekonomi
AA 26.12.2023 23:54

Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasaklandı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın en yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklandı.

Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasaklandı
[Fotograf: Reuters]

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun ekimde tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo'nun şikayeti üzerine Apple'a söz konusu akıllı saatlerin ithalatını ve satışını durdurma talimatı vermesi kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmedi.

25 Aralık'a kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple'ın en yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ülkede satışı yasaklandı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun Apple'ın, ABD merkezli Masimo ve Cercacor Laboratories'e ait iki patenti ihlal ettiğini tespit ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, dikkatli istişarelerin ardından ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun kararının bozulmamasını kararlaştırıldığı ve söz konusu kararın bugün itibarıyla kesinleştiği bildirildi.

Apple ise ABD Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Korumasının değerlendirmesinin beklenmesini istedi.

Uluslararası ticaret anlaşmazlıklarına bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, ekimde, Apple Watch'un kandaki oksijen seviyelerini okuma özelliğinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.

Apple, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un satışlarını kendi mağazalarında durduracağını duyurmuştu.

Apple'ın daha düşük fiyatlı Apple Watch SE modeli gibi kandaki oksijen seviyelerini okuma özelliğini içermeyen akıllı saat modellerinin ise bu anlaşmazlıktan etkilenmeyeceği belirtilmişti.

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