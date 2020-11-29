Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
17 ekonomist, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yüzde 5 büyüme bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer alıyor.
Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.
Etiketler: TÜİK
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