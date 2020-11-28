Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB heyeti ile görüşmeler sonrasında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Elvan, önümüzdeki hafta MÜSİAD ile de görüşmeler gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz.".

"Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile yapılan toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci Ağbal katılımı ile iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik.

İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik.

İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik.

TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nde her sektördeki en büyük firmalar ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. Sektör Meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları video konferans yöntemiyle Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. İçerde ve dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi.

Sıkıntıları aşma noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hükümetimizin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Ekonomiyi büyütme mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan, her fırsatta desteklerini gösteren ve bu güzel istişare ortamını sağlayan kıymetli Bakanlarımıza ve Merkez Bankası Başkanımıza Türk özel sektörü adına teşekkürlerimizi sunuyoruz”.



