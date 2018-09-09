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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini yarın açıklayacak.

TÜİK, gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 6,3, en düşük ise yüzde 4,5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,7, en düşük yüzde 2,6 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

Kaynak: AA 

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