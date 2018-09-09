87. İzmir Enternasyonel Fuarı'na Sırbistan damgası

Türkiye'nin en eski fuarı İzmir Enternasyonel Fuarı'nın (İEF) açılışının ardından İzmirliler fuara yoğun ilgi gösterdi.

Ticari faaliyetlerinin yanında kültürel etkinlikleriyle dikkat çeken fuara 27 ülke katıldı.

Yabancı katılımcılar arasında da partner ülke Sırbistan, yaklaşık 500 metrekare alanıyla fuarda en büyük ülke standı oldu.

Yaklaşık 30 firma ile Sırbistan, özellikle teknoloji, turizm ve inşaat projelerini tanıtıyor.

Sırbistan Ticaret Odası fuar yetkilisi Zorana Deliç, ilk defa katıldıklarını, fuarda partner ülke olarak ağırlanmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Katılımcıların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Deliç, bu ilginin fuarın sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Asıl amaçlarının iş bağlantıları kurmak ve iki ülke çıkarlarını sağlamak olduğunun altını çizen Deliç, "Belgrad ile ilgili projeler Türkiye'de çok ilgi görüyor. İlgiden çok memnunuz. Umarım bundan sonra her sene katılırız" diye konuştu.

Kaynak: AA