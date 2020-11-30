Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada "Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını göreceğiz. Eylül ayına ilişkin gelen öncü verilerle ise üçüncü çeyreği güçlü bir büyümeyle kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu." mesajını vermişti.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçülmüştü.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.