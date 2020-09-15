Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler alındığını belirterek, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz " ifadelerini kullandı.