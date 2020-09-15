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Bütçe ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler alındığını belirterek, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz " ifadelerini kullandı.
Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020
Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi.
Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 18:54
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