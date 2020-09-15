Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 469 lira 60 kuruşken satışı ise 469 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 755 lira satış fiyatı 760 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 15 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: