Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursalı sanayicilerin ocak-ağustos dönemindeki ihracatı, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 28 artarak 7 milyar 520 milyon 150 bin dolardan, 9 milyar 622 milyon 446 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin genel ihracatında İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'nın sektörel bazdaki en fazla dış satımı, otomotiv endüstrisince gerçekleştirildi.

Otomotiv endüstrisinde yüzde 16,6 artış

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi firmaların aralarında olduğu Bursa otomotiv endüstrisi, ocak-ağustos aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 4 milyar 431 milyon 407 bin dolarlık ihracata imza attı.

Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı bu süreçte yüzde 32 yükselişle 1 milyar 108 milyon 368 bin dolar, üçüncü sıradaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün dış satımı da yüzde 38,1 artışla 756 milyon 692 bin dolar oldu.

En fazla dış satım Almanya'ya

Ülke bazında 8 aylık periyotta Bursa'dan en fazla dış satım Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 1 milyar 427 milyon 297 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracatta ise yüzde 24 artış kaydedildi. Bursa'nın Fransa'ya 8 aylık dış satımı 1 milyar 18 milyon 888 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya ihracat yüzde 39 artışla 764 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti. İspanya, yüzde 38 artış ve 748 milyon 99 bin dolarla 4'üncü, ABD ise yüzde 40 yükseliş ve 496 milyon 35 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Bursa'dan, milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkeler dikkate alındığında, bazı ülkelere ciddi artışlar yaşandığı görüldü.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 33 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Honduras'a, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 489 bin dolarlık ürün satıldı.

Afrika ülkelerinden Sierra Leone'ye ihracat 31 kat artışla 2 milyon 245 bin dolara, Mozambik'e de yaklaşık 12 kat artarak 3 milyon 366 bin dolara yükseldi.