Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz'daki sel bölgelerinde yaşayan halk ve bazı özel bankalar, Alman merkez bankasına 50 milyon eurodan fazla hasarlı nakit para getirdi.

Genellikle benzin, lağım ve çamura bulanmış banknotlar temizlenerek kontrol edildi ve sahiplerine verildi.

Merkez Bankası, geri döndürülemez şekilde hasarlı paranın Mainz'daki bir merkezde imha edildiğini açıkladı.

Bundesbank yönetim kurulu üyesi Johannes Beermann, Mainz'deki sahte ve hasarlı nakit analiz merkezinde, "Banknotlar bir araya toplanmadan ve beton gibi sertleşmeden önce mümkün olduğunca çabuk işlenmeli" dedi.

Almanya'daki sel felaketi

Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Yaklaşık 25 milyar euroluk zararın meydana geldiği felakette erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı.

Bunun üzerine Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulmasında kararı alınmıştı.