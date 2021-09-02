Apple, Japon ticaret komisyonunun Spotify, Netflix ve Kindle gibi uygulamalar üzerindeki kısıtlamalarının rekabete aykırı olduğuna karar vermesinin ardından App Store'un kontrolü için verdiği savaşta önemli bir taviz verdi.

Apple, bu uygulamaların geliştiricilerinin, kullanıcıların hesaplarını kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için web sitelerine tek bir bağlantı paylaşmasına izin vermek için Japonya'nın Adil Ticaret Komisyonu (JFTC) ile anlaştı.

Apple kullanıcıların başka bir yerden satın alınan içeriği görüntülemesine, okumasına veya dinlemesine izin veren uygulamaların bu hizmetlere nasıl abone olacaklarını söylemesini yasaklıyordu.

Apple'dan App Store Başkanı Phil Schiller.“App Store'un odak noktası, her zaman kullanıcılar için güvenli bir deneyim yaratırken, aynı zamanda sevdikleri cihazlarda harika uygulamaları bulmalarına ve kullanmalarına yardımcı olmaktır” dedi.

Schiller "Japonya Adil Ticaret Komisyonu'na büyük saygı duyuyoruz ve birlikte yaptığımız çalışmaları takdir ediyoruz” diye konuştu.

6 ay sürebilir

Şirket "yönlendirme karşıtı" politikalarını tamamen gevşetmesinin neredeyse yarım yıl alacağını söyledi.

Apple aynı zamanda JFTC'nin gereksinimlerine uymaya devam ederken kullanıcıları dolandırıcılıklardan korumak için App Store'un en iyi şekilde nasıl denetleneceğini bulmanın zaman alacağını ileri sürüyor.

Şirket yasal zorluklarla karşı karşıya

ABD'de, Fortnite geliştiricisi Epic Games tarafından başlatılan bir dava karar bekliyor.

AB'de, Spotify tarafından getirilen bir şikayet de, kullanıcıların uygulama içinde bir kredi kartıyla ödeme yapma olanağını açmaya zorlamayı amaçlıyor.

Hindistan'da, Birlikte Mücadele Ediyoruz Derneği de ülkenin rekabet makamlarına yasal bir şikayette bulundu.

Şikayet, diğerleri gibi, Apple'ın App Store gelirindeki kesintisinin maliyetleri artırarak rekabete zarar verdiğini ve giriş engeli olarak hareket ettiğini savunuyor.