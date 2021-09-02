İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne gıda ve içecek ihracatı, Brexit'in kilit tedarik zincirlerini engellemesiyle geçtiğimiz yıl 2 milyar sterline düştü.

Gıda ve İçecek Federasyonu'nun yeni analizine göre, Almanya, İspanya ve İtalya'ya yapılan ihracat geçen yıl üçte birden fazla azalış gösterdi.

Koronavirüs salgınının etkileri ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ticaretin önünde artan engeller oluşturuyor ve düşüşü tetikliyor.

AB’den ithalat da azaldı

Bu yılın ilk altı ayını 2020'nin aynı altı ayıyla karşılaştıran analize göre, AB'den yapılan ithalat da bir yılda yüzde 11,2 yani yaklaşık 1,7 milyar sterlin azaldı.

Bu, geçen yıl AB ülkelerinden daha az domuz eti, peynir ve tavuk ithal edildiği ve tüm ürünlerde yüzde 20'nin biraz altında bir azalma olduğu anlamına geliyordu.