Onlarca ölü yunus Hollanda'nın kuzey sahillerine vurdu. Bilim insanları yunusların ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor.

Yunuslar ilk olarak geçen perşembe, Hollanda'nın kuzeyindeki Wadden Adaları kıyılarına vurdu. Bir kaç gün içinde kıyıya vuran yunusların sayısı 100'e yaklaştı.

Kuzey Denizi’nde gizemli ölümler

İlk incelemelere göre, yunusların tamamı aynı bölgede öldü. Onları ölüme götürenin ne olduğu ise henüz çözülemedi.

Hollanda medyası denizdeki rüzgar çiftliği inşasının hayvanların ölümüne yol açmış olabileceğini öne sürdü.

Yunuslarda yayılan bir virüs mü?

Wadden Adaları çevresinde geçen hafta düzenlenen tatbikatın da, yunusları öldürmüş olabileceği iddia edildi.

Bilim insanları ise, yunuslar arasında yayılan bir virüsün ihtimali üzerinde duruyor.

Utrecht Üniversitesi yunus araştırmacıları denizde hala çok sayıda ölü yunus bulunduğunu, bunların önümüzdeki günlerde su yüzüne çıkacağını açıkladı.