Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, bir grup sivil Yahudi işgalcinin Nablus’a bağlı Burine beldesine baskın düzenlediğini duyurdu.

Daglas, çevredeki Yitzhar Yahudi yerleşim birimi sakini yerleşimcilerin, Filistinli Safvan ailesine ait evi taşladığını ve yanındaki iki araca zarar verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria, sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

BM: Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 saldırı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.