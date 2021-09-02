Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Sudan’dan ülkede yasal izni olmadan kalanlara bir hafta süre
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Güney Sudan, ülkede geçerli bir vize ve oturumla ikamet etmeyenlere yasal izinleri almaları için bir hafta süre tanıdı. Ülkede kaçak ikamet edilen kişiler için düzenlenen operasyon askıya alındı.
Sudans Post'un haberine göre, Güney Sudan Göçmenlik Bürosu Başkanı Atem Marol Biar, ülkede kalan çok sayıda yabancının resmi belgeleri olmadan ikamet ettiğini ve bu kişilerin mülteci statüsünde olmadığını söyledi.
Göçmenlik Bürosu yetkililerine yabancıların önde gelenleriyle görüşüp, resmi belgeleri almaları için kendilerine yardım etmesi çağrısında bulunan Biar, kayıt olmak isteyen tüm yabancılara belgelerini tamamlamaları için 3 aylık geçici bir oturum izni verilmesini istedi.
Operasyon askıya alındı
Biar, kaçaklara yönelik başlatılan "sessiz operasyonun" bir haftalığına askıya alındığını açıkladı.
Güney Sudan'a komşu ülkelerden ve dünyanın farklı bölgelerinden yabancıların ticaret ve çeşitli amaçlar için geldiği biliniyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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