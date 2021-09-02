Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikat yapıyor
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan ve Hindistan ‘Kazİnd-2021’ ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde düzenlenen ‘Kazİnd-2021’ askeri tatbikatı, Kazakistan’ın Jambıl eyaleti sınırlarındaki Ayşa Bibi eğitim sahasında başladı.
Tatbikat kapsamında Kazakistan ve Hindistan askerleri, çeşitli savaş teknikleri ve koordinasyonu, arama, keşif eylemlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak kriz bölgesinde yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirme çalışmaları yürütecek.
Ortak askeri tatbikat 10 Eylül’de sona erecek.
Etiketler: Tatbikat Haberleri Kazakistan Hindistan
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