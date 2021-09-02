Batı Papua Bölgesel Askeri Komutanlık Sözcüsü Hendra Pesireron, yaptığı açıklamada, Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusundan olduğu sanılan 50 isyancının Kisor köyündeki garnizona baskın düzenlediğini, askerlere pala ve baltalarla saldırdığını söyledi.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini belirten Pesireron, ağır yaralanan 2 askerin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti ise 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.