Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile Afganistan'daki son durumu ele aldı.

"Türkiye ile Kabil'deki havalimanının işletilmesinde olası teknik destek konusunda görüşüyoruz." diyen Al Sani, Taliban ile havalimanı konusunda temas halinde olduklarını belirtti.

''İç uçuşlar başlıyor''

Al Jazeera'nin Afgan Sivil Havacılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre de; Kabil Havalimanı'nda iç uçuşlar yarın başlayacak, dış uçuşların başlaması ise zaman alacak.



Ülkesinin Taliban'ı tanımayacağını belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "Doğrudan temasın ise gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.