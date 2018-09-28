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Bursa'da 900 yıl yetecek mermer rezervleri bulundu

Bursa Orhaneli'de, "dünya mermer piyasasına yön verecek" nitelikte Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki mermer rezervleri Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak büyüklükte. Bölgede, Maden Organize Sanayi Bölgesi kurulması için gereken süreç tamamlanmak üzere.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 900 yıl işlenebilecek mermer rezervleri mevcut.

Bölgedeki çalışma 2010 yılında başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 10 öğretim üyesi, 11 ay çalıştı. 105 milyar dolarlık rezerv tespit edildi.

Maden Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırlıklar tamamlanma aşamasında. 50 firma da iş yapmak üzere başvuruda bulundu.

Türkiye; Çin, Tayvan ve Arap ülkelerine blok mermer satışı yapıyor.

Ayrıca, Çin'in Brezilya'dan sonra en büyük blok mermer tedarikçisi konumunda.

Kaynak: TRT Haber

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