Bursa Textile Show kapılarını açtı

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen fuar, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık'ın çalışmaları kapsamında başta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere farklı coğrafyalardan fuarı ziyaret eden yabancı alıcılar firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanının sunulduğu fuar 80'den fazla firmanın katılımıyla düzenleniyor.

"Bursa Textile Show kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürütülen ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında B2B formatında yapılan Bursa Textile Show'un kısa sürede uluslararası fuar kimliği kazandığını söyledi.

Fuarın geçen yıl ilk kez Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlendiğini hatırlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki salonda 80'den fazla firmamız son kreasyonlarını dünyanın dört bir yanından gelen yabancı alıcılara sunma imkanı buluyor. Bu anlamda fuarımızı çok değerli buluyorum. Yine trend alanlarımızda firmalarımızın yenilikçi ürünleri ve modaya yön veren tasarımları sergileniyor. Burada alanında uzman trend belirleyicilerle çalıştık. Bursa tekstil ve konfeksiyon sektöründe yalnızca üretim ve dış ticaret ayağında değil aynı zamanda moda ve trendlerin de belirlendiği bir merkez konumunda. Bunu sürdürülebilir kılmamız çok önemli. Bu açıdan Bursa Textile Show'un hem kentimizin ihracatına hem de moda merkezi kimliğine değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın tekstil sektöründe asırlar önce ipekle başlayan hikayesinin, gelişerek bugünlere kadar ulaştığını vurguladı.

BTSO öncülüğünde Bursa'da sektöre yönelik önemli atılım ve yatırımlar yapıldığını ifade eden Aktaş, "Bu sene fuarda 80'den fazla firma 2024-2025 kreasyonlarını sergiliyor. Her firma stantlarını gelin gibi süslemiş. Bu fuarın çok güzel işbirliklerine aracılık edeceğine inanıyorum. Ekonomik aktivitenin canlı olması şehirler için çok kıymetli. Bu fuar aktiviteyi yükseltecek önemli platformlardan bir tanesi." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

Açılışına, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı fuar 7 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.