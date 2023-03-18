Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi
Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, 2023'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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