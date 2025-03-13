Brent petrolün varili 70,53 dolardan işlem görüyor

Dün 70,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 70,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkese yönelik çabaların etkisiyle aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Çelik ve alüminyum ithalatında uygulanmaya başlanan yüzde 25'lik gümrük vergisi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik durgunluğa yol açarak talebi düşüreceği endişelerine sebep oluyor.

Trump'ın ek vergi kararları

Bu tarifelerin yanı sıra Kanada, Meksika ve Çin'e ayrı ayrı tarifeler uygulayan Trump'ın, 2 Nisan'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Brezilya ve Güney Kore gibi ticaret ortaklarına da "karşılıklı" vergi getirmesi planlanıyor.

Söz konusu tarifelere AB'den misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu uygulamalara karşılık 26 milyar avro değerinde önlem aldıklarını açıkladı. Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc da ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Uzmanlar, karşılıklı tarife kararlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini baskılayacağını, uzun vadede ise yeni bir ticaret savaşını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Bunun yanı sıra, Trump'ın salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığını ifade etmesi de fiyatları baskıladı.

Dün İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendiren Trump, Ukrayna ile ateşkes anlaşması konusunda bir mutabakata varmalarının ardından Moskova ile görüşeceklerini belirterek, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkes konusunu bu hafta görüşeceğini de bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 72,39 doların direnç, 67,60 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.