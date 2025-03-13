Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,12 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.625,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.

Yurt içinde ise gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.

TCMB, geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.

Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, TCMB'nin PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.750 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.