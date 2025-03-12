Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 12.03.2025 13:58

Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci güç ünitesinin inşaatında, reaktör tesisinin birinci devresinin önemli bir unsuru olan basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi. Basınç kompansatörü, birinci devrede basıncı oluşturmak ve belirlenen sınırlar içinde tutmak için tasarlandı.

Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi

Montaj, ekipmanın reaktör binasının açık üst kısmından montaj alanına taşınmasını sağlayan Open Top teknolojisini kullanan kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi.

Uzmanlar kompansatörü özel bir travers kullanarak güvenli bir şekilde sabitledi, dikey konuma getirdi ve tüm güvenli çalışma standartlarına uygun olarak yerine monte etti. Operasyon yaklaşık 12 saat sürdü.

Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Basınç kompansatörü, reaktör tesisinin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir unsur. Ekipmanın yüksek kalitede kurulmasını sağlayan vinç operatörleri ve montaj ekibinin uyum ve profesyonelliğine dikkat çekmek isterim. Basınç kompansatörünün montajının tamamlanması, reaktör tesisinin kurulumuna planlandığı gibi devam etmemizi sağlayacak"

ETİKETLER
Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Vergi matrahında en çok eksik beyan imalat sektöründe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
14:11
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı
14:20
Küresel ısınma arıları nasıl etkiliyor?
13:50
Türk firmaları uydu sektörünün en büyük fuarında ürünlerini vitrine çıkardı
13:46
Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza
13:44
AB, ABD tarifelerine yeni önlemlerle karşılık verecek
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
Kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın taç çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ