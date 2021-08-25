Dün 71,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 70,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,33 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 622 bin varil düştü. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 367 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 70,28 ile 70,57 dolar aralığının direnç, 69,99 ile 69,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.