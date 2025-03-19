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Ekonomi
AA 19.03.2025 09:34

Brent petrolün varili 69,87 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,87 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 69,87 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Dün 71,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 69,87 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,37 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulmasını içeren ateşkes anlaşmasına varması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmeyeceği beklentisiyle düşüşe geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurmayı kabul etti. Bu anlaşma, gerilimi azaltmayı ve Ukrayna'daki kritik enerji sistemlerini korumayı amaçlarken aynı zamanda daha geniş çaplı barış müzakerelerine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu geçici ateşkes, petrol piyasasında arz beklentileri açısından yeni dinamikler ortaya çıkarırken piyasalarda ham petrol stoklarındaki artışın arz fazlasına yol açacağı endişelerini artırdı.

Uzmanlar, ABD ve Rusya arasında Ukrayna'ya yönelik barış görüşmelerinin başarılı olması halinde, Washington'un Rus enerji ihracatına uyguladığı bazı yaptırımları gevşetebileceğini öngörüyor.

Ayrıca, nisanda OPEC+ grubunun üretim kesintilerini kademeli olarak sona erdirme planları da arz artışına katkıda bulunacak faktörler arasında yer alıyor. Bu olasılıklar, küresel petrol piyasasında var olan arz fazlası endişelerini pekiştiriyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4,5 milyon varil arttığını bildirdi. Bu artış, analistlerin beklediği 1,2 milyon varillik yükselişi önemli ölçüde aşarak ülkede talep endişelerini körükledi. Bu, önceki hafta kaydedilen 4,2 milyon varillik artışın ardından üst üste ikinci büyük stok artışı oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, yaklaşık iki aylık ateşkesin ardından katil İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi. Filistin sağlık yetkililerine göre, saldırılar sonucunda 400'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu operasyonun "sadece başlangıç" olduğunu belirterek bölgede daha fazla çatışmanın yaşanabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra ABD yönetimi geçen hafta, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarını sürdüreceğini açıklamıştı. Washington, bu saldırıların, Husilerin ABD gemilerine ve insansız hava araçlarına yönelik saldırılarını durdurana kadar devam edeceğini belirtti.

Bölgede artan çatışmalar, Kızıldeniz'deki hayati deniz ticaret yollarında olası kesintilere yönelik endişeleri artırarak küresel petrol piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,29 doların direnç, 67,70 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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