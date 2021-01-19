Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varili 54,97 dolar
[Fotoğraf: Reuters]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 54,97 dolardan işlem görüyor.
Dün 55,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 54,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 54,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,28 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolde teknik olarak 55,07 ile 55,31 dolar aralığı direnç, 54,83 ile 54,59 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
Etiketler: Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz