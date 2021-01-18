Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,49 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,3567, en yüksek 7,5102 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4623'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,4920'den işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 9,0490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,1650'den satıldı.

18 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: