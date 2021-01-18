Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 18 Ocak 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,49 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 18 Ocak güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,49 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,3567, en yüksek 7,5102 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 7,4623'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,4920'den işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 9,0490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,1650'den satıldı.
18 Ocak güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,4910
|
7,4920
|
7,4980
|
7,4990
|
Avro
|
9,0700
|
9,0710
|
9,0510
|
9,0520
|
Sterlin
|
10,1710
|
10,2220
|
10,1380
|
10,1890
|
İsviçre Frangı
|
8,4040
|
8,4470
|
8,3950
|
8,4370
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,4610
|
7,5410
|
7,4680
|
7,5480
|
Avro
|
9,0300
|
9,1100
|
9,0110
|
9,0910
|
Sterlin
|
10,1110
|
10,3210
|
10,0780
|
10,2880