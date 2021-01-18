Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Paylaşımda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin." denildi.

"Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı"

Paylaşılan video içerisinde ise Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği, ana yüklenici firma ile anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

Videoda şu bilgiler yer aldı:

"Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 200 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane…. Alt yapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin."