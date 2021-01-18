Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 443,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 718,00 lira, Cumhuriyet altını 2.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 443,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 442 lira 90 kuruşken satışı ise 443 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 713 lira satış fiyatı ise 718 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: