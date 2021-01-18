Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 18 Ocak’ta gram altın 443 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... İşte 18 Ocak güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 443,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 718,00 lira, Cumhuriyet altını 2.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 443,00 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 442 lira 90 kuruşken satışı ise 443 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 713 lira satış fiyatı ise 718 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
443,50
|
443,80
|
442,80
|
443,00
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
2.923,00
|
2.944,00
|
2.918,00
|
2.939,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
404,50
|
408,50
|
403,80
|
407,80
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.856,00
|
2.876,00
|
2.852,00
|
2.872,00
|
Yarım Ziynet
|
1.428,00
|
1.438,00
|
1.426,00
|
1.436,00
|
Çeyrek Ziynet
|
714,00
|
719,00
|
713,00
|
718,00