Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.
Kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.
Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.
Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.
Etiketler: Kamu Personel
Sıradaki Haber
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz