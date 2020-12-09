Dün 49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 48,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre, beklenenin aksine, yaklaşık 1,1 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, dünya genelinde artan koronavirüs vakalarının ekonomilere negatif etkisi ve bu nedenle küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 48,74 ile 48,81 dolar aralığı direnç, 48,67 ile 48,60 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.