Dün 41,28 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 41,39 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,52 dolardan alıcı buldu.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, yaptığı açıklamada, güne düşük seviyelerden başlayan ham petrolün varil fiyatının 39 ila 41 dolar aralığında seyretmekte olduğunu belirtti.

Chalhoub, “Düşüşte, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ülkenin petrol limanları ve tesisleri üzerindeki blokajı kaldırması, zaten talep açısından sıkıntılı günler geçiren petrol pazarında uzun vadede 1 milyon varillik bir fazla arza daha sebep olabileceği ihtimali etkili oldu.” dedi.

Ayrıca, Meksika Körfezi’ndeki üretimi tehdit eden kasırganın etkisini kaybetmesiyle enerji şirketlerinin, kısmen durdurdukları açık deniz petrol platformlarındaki üretimlerine geri dönmeye başlaması da petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 41,50 ile 41,68 dolar aralığının direnç, 41,21 ile 41,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.