Dün 96,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 95,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,44 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.

Ancak fiyatlardaki düşüş, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ambargolarının yarattığı arz daralması endişeleriyle kısıtlı kaldı.

AB’nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu Şubat ayında petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kotalarına ulaşamaması da arz endişelerini desteklemeyi sürdürecek.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısıyla birlikte fiyatlardaki düşüşü kısıtlayıcı bir başka faktör oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 436 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 6 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 399 milyon 800 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil azalışla 206 milyon 600 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 94,11 ile 94,38 dolar aralığı direnç, 95,41 ile 94,98 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.