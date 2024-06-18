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Ekonomi
AA 18.06.2024 10:43

Brent petrolün varil fiyatı 84,08 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84,08 dolar

Dün 84,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 84,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerindeki talep belirsizliği etkili oldu.

Faiz endişesi

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilere karşın yol haritasına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ekonomik büyümeyi engelleyeceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

Çin'de petrol rafineri üretimi üst üste ikinci kez azalarak yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, petrol rafineri üretimi mayısta geçen yıla göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti. Düşüşte, planlı bakım çalışmaları ve artan ham petrol maliyetlerinin işleme marjlarını baskılaması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,16 ile 87,61 dolar aralığının direnç, 82,71 ile 80,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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